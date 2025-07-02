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16:19, 2 июля 2025Экономика

Забитый телами животных и мусором дом нашли в Подмосковье

В Подмосковье нашли дом с телами животных и мусором
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Ленинском районе под Москвой нашли дом, забитый телами животных и мусором. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Соседи хозяйки дома неоднократно жаловались на сильный неприятный запах и опарышей, которые расползлись по двору из-за проблемной собственницы. Они обращались в различные органы, но не добились результата. В итоге недовольные попросили о помощи защитников животных.

Зооволонтеры прибыли на место и вызвали полицейских, но сотрудники правоохранительных органов вскоре уехали, не сумев открыть дверь. Позже волонтеры все же попали внутрь дома и на задний двор, где обнаружили горы отходов, истощенных собак, свиней, коров и несколько туш. Собственница жилья убежала, когда увидела гостей.

Ранее бывшего программиста из Индии спасли из собственной квартиры. Мужчина три года не выходил на улицу и жил среди мусора.

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