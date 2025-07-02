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22:12, 2 июля 2025Бывший СССР

Задержание россиянина в Азербайджане сравнили с похищением

Девушка задержанного в Баку россиянина сравнила произошедшее с похищением
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Девушка задержанного в Азербайджане россиянина Ильи Безуглова сравнила произошедшее с похищением. Об этом Анастасия рассказала Telegram-каналу Mash.

По ее словам, пара приехала в Баку на отдых. 1 июля в 3:45 Безуглый написал сообщение, что стоит во дворе с полицейскими, однако девушка не проснулась. Утром Анастасия заметила отсутствие молодого человека и беспорядок в квартире. Позже она увидела возлюбленного по государственному ТВ вместе с другими россиянами.

Телефон Безуглова удалось найти в полицейском участке, а сам россиянин находится в СИЗО. Анастасия предположила, что выйти на них могли через местный МФЦ.

Ранее мать Безуглова рассказала, что не знает о судьбе сына и не получала никаких вестей о нем почти двое суток. Свои эмоции она описала в беседе с «Лентой.ру».

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