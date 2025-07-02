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17:51, 2 июля 2025ПутешествияЭксклюзив

Мать задержанного в Азербайджане россиянина описала ситуацию словами «не знаю, жив ли он»

«Лента.ру»: Мать задержанного в Азербайджане россиянина не знает, жив ли ее сын
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мать задержанного в Азербайджане россиянина Ильи Безуглова рассказала, что не знает о судьбе сына и не получала никаких вестей о нем почти двое суток. Свои эмоции она описала в беседе с «Лентой.ру».

Юлия Безуглая поделилась, что ее 26-летний сын прилетел с девушкой в Азербайджан из Вьетнама 8 июня и арендовал жилье на три месяца. Женщина уточнила, что он работает удаленно и путешествует по миру, однако его работа не связана с IT. Она подчеркнула, что закон он не нарушал и не является преступником.

По ее словам, Илью задержали ночью 30 июня и с тех пор она ничего о нем не слышала. Мать туриста рассказала, что уже несколько раз обращалась в российское посольство и МИД, однако информации так и не получила. «Что мне делать? Я не понимаю. Мне нанимать адвоката? Мне лететь в Баку? Я не знаю, он вообще жив у меня еще?» — выразила свои эмоции о ситуации Безуглая.

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Более того, россиянка подчеркнула, что ее ребенка нет в списках задержанных, а вместо него там числится Дмитрий Безуглый. Поэтому женщина не понимает, где ее сын и что с ним происходит. «Сегодня ночью будет 48 часов, как нет связи с ним», — заключила Юлия.

2 июля стало известно, что азербайджанские силовики начали искать российских туристов по отелям, чтобы допросить их о целях визита и проверить документы. При этом находящиеся в стране россияне начали жаловаться в посольство на применение насилия по отношению к ним.

Ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал восьмерых россиян, задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Среди них — российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo Антон Драчев. Также в списке есть туристы и релоканты.

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