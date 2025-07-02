Замминистра российского региона поймали на обмане при строительстве домов для граждан

В Кабардино-Балкарии замминистра строительства заподозрили в злоупотреблении

В Кабардино-Балкарии следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики за обман при строительстве домов для граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в декабре 2024 года сотрудники департамента регионального государственного строительного надзора выявили значительные нарушения в построенных 13 многоквартирных домах в Нальчике. Это не позволяло вывести их в эксплуатацию. Однако замминистра велел подчиненным внести ложную информацию в документы и выдать разрешения.

Ранее в Петербурге полиция задержала главу строительной фирмы за аферы на 46 миллионов рублей.