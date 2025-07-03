Автор «Игры в кальмара» опроверг съемки американской версии сериала

Автор «Игры в кальмара» Хван Дон Хек заявил, что не слышал о съемках продолжения

Создатель культового южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек опроверг слухи о том, что концовка третьего сезона шоу намекала на американский спин-офф. Об этом он сообщил в интервью изданию Variety.

На вопрос журналиста, можно ли рассматривать финальную сцену оригинальной «Игры в кальмара» как задел на продолжение, которое, по слухам, снимет Дэвид Финчер, Дон Хек ответил отрицательно. Более того, он признался, что не знает о подготовке к съемкам новых серий.

«Нет, никакой связи. Я просто хотел, чтобы финал получился сильным и впечатляющим. Честно говоря, я вообще не слышал ничего о том, что Дэвид Финчер снимает продолжение. Были слухи, но это просто та концовка, которую я хотел», — сообщил он.

Также Хван заметил, что, если стриминг-сервис Netflix все-таки решит создать американский спин-офф, он сам хотел бы занять кресло режиссера проекта.

Ранее стало известно, что «Игру в кальмара» обвинили в плагиате культовой советской мелодии. В одной из композиций третьего сезона узнали музыку композитора Микаэла Таривердиева.