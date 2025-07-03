Азербайджан выразил протест России из-за расследования крушения самолета

Баку выразил протест послу России Евдокимову из-за расследования авиакатастрофы

Азербайджан выразил протест послу России в Баку Михаилу Евдокимову в связи с расследованием крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в Актау. Об этом сообщила пресс-служба МИД постсоветского государства.

«До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения», — подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ранее дипломатическое министерство заявило, что Баку обеспокоен «противоправными действиями, повлекшими гибель двух наших соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений во время рейдов на дома азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня».