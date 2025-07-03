Geely высказалась об уходе из России

РГ: Бренд Geely опроверг слухи об уходе из России

Информация о том, что китайская марка Geely может покинуть российский рынок, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на данную компанию сообщила «Российская газета».

Как подчеркнули представители Geely, она продолжает работать в России. Что касается источников, которые распространяют такие слухи, то их назвали не заслуживающими доверия.

В начале мая этого года сообщалось, что китайские автопроизводители столкнулись с серьезными сложностями при продаже своей продукции в России. С января закрылось больше 210 дилерских салонов. Данная тенденция наблюдается на фоне серьезного обрушения продаж китайских машин. Так, в I квартале реализация «большой четверки» (Haval, Chery, Geely и Changan) потеряла в среднем больше 30 процентов.

Кроме того, есть данные, что автомобили Geely чаще остальных машин попадают в аварии. Кроме того, в этом списке марки Voyah, Exeed и Changan.