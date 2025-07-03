Иностранки спрятали закладки с мефедроном на детских площадках под Москвой

Волк: В Подмосковье две иностранки оставляли закладки на детских площадках

В Московской области полицейские задержали двух гражданок среднеазиатской республики, оставлявших закладки с наркотиками на детских площадках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в марте 2025 года одна из женщин занялась распространением запрещенных веществ. Она вовлекла в бизнес няню своей годовалой дочери. Вместе иностранки делали закладки с мефедроном во время прогулок с ребенком в Серпухове.

Во время обысков в квартире задержанной нашли 106 свертков с порошком. Возбуждены три уголовных дела. Распространительницы уже арестованы.

Ранее в Уфе полиция задержала трех жителей по делу о производстве и распространении наркотиков.

