Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:15, 3 июля 2025Россия

Москалькова рассказала о шагах по возвращению жителей Курской области с Украины

Москалькова провела встречу по вопросу возвращения курян с Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram о шагах по возвращению вывезенных на территорию Украины жителей Курской области. В частности, была проведена встреча с директором управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Ясмин Пра-Дессимо.

«В центре внимания – возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области. Также убедительно просила активизировать работу по посещению пленных российских военнослужащих и розыску без вести пропавших», — написала Москалькова.

Материалы по теме:
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Омбудсмен добавила, что на встрече также обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи военнопленным и без вести пропавшим.

Ранее сообщалось, что на территории Сумской области Украины продолжают оставаться 32 жителя Курской области. Москалькова раскрывала подробности об условиях их содержания.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идея висит в воздухе». Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?

    Жители российского города начали плавать в лужах после ливня и попали на видео

    В России создали препарат для лечения тяжелой формы рака

    Россияне увидят в небе космическую медузу

    Лазарева отказалась слушать Кадышеву

    42-летняя Анна Седокова показала откровенное фото в бикини

    Natan заявил о примирении с женой

    В российский регион придет волна жары

    В США оценили российские «дроны-ждуны»

    Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости