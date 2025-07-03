Москалькова рассказала о шагах по возвращению жителей Курской области с Украины

Москалькова провела встречу по вопросу возвращения курян с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram о шагах по возвращению вывезенных на территорию Украины жителей Курской области. В частности, была проведена встреча с директором управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Ясмин Пра-Дессимо.

«В центре внимания – возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области. Также убедительно просила активизировать работу по посещению пленных российских военнослужащих и розыску без вести пропавших», — написала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что на встрече также обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи военнопленным и без вести пропавшим.

Ранее сообщалось, что на территории Сумской области Украины продолжают оставаться 32 жителя Курской области. Москалькова раскрывала подробности об условиях их содержания.