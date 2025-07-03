На Южном Урале участники автопробега собрали полмиллиона рублей для тяжелобольных детей

На Южном Урале участники автопробега «С "Родной" по родному краю» собрали полмиллиона рублей для тяжелобольных детей из Карабаша. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».
В Челябинской области завершился пятый благотворительный автопробег — самый массовый за его историю. Мероприятие объединило 215 неравнодушных участников: предпринимателей, представителей общественных организаций, артистов, волонтеров и журналистов. За день 57 экипажей преодолели маршрут протяженностью 250 километров от Челябинска до Карабаша и обратно.
В Карабаше гости разделились на четыре команды и отправились по маршруту, включающему знаковые точки города. В конечном счете в ходе благотворительного автопробега участникам удалось собрать 514 800 рублей. «Эти деньги помогут четырем семьям из Карабаша купить необходимое оборудование для реабилитации их тяжелобольных детей, оплатить лекарства и лечение», — подчеркнули организаторы пробега.
Кроме того, в рамках мероприятия прошли акции «Добрая книга» и «Добрый лоскуток», благодаря которым были собраны книги и материалы для творчества детским коллективам и библиотекам города.
Благотворительные активности были организованы Благотворительным фондом «Родная» при поддержке Союза женщин Челябинской области, правительства региона, Управления ГИБДД, Министерства социальных отношений области, а также 30 партнеров.
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