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17:42, 3 июля 2025Моя страна

На Южном Урале участники автопробега собрали полмиллиона рублей для тяжелобольных детей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Южном Урале участники автопробега «С "Родной" по родному краю» собрали полмиллиона рублей для тяжелобольных детей из Карабаша. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В Челябинской области завершился пятый благотворительный автопробег — самый массовый за его историю. Мероприятие объединило 215 неравнодушных участников: предпринимателей, представителей общественных организаций, артистов, волонтеров и журналистов. За день 57 экипажей преодолели маршрут протяженностью 250 километров от Челябинска до Карабаша и обратно.

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В Карабаше гости разделились на четыре команды и отправились по маршруту, включающему знаковые точки города. В конечном счете в ходе благотворительного автопробега участникам удалось собрать 514 800 рублей. «Эти деньги помогут четырем семьям из Карабаша купить необходимое оборудование для реабилитации их тяжелобольных детей, оплатить лекарства и лечение», — подчеркнули организаторы пробега.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли акции «Добрая книга» и «Добрый лоскуток», благодаря которым были собраны книги и материалы для творчества детским коллективам и библиотекам города.

Благотворительные активности были организованы Благотворительным фондом «Родная» при поддержке Союза женщин Челябинской области, правительства региона, Управления ГИБДД, Министерства социальных отношений области, а также 30 партнеров.

Ранее в июне в Нальчике провели праздник для детей с особенностями развития.

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