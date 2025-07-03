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15:24, 3 июля 2025Силовые структуры

Находящийся в розыске иностранец попался российским силовикам из-за любви к спиртному

Росгвардейцы задержали находящегося в розыске белоруса из-за любви к спиртному
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего гражданина Белоруссии, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

Иностранца поймали после кражи спиртного в магазине. Сначала он вынес из зала две бутылки горячительного, а на следующий день пришел за добавкой. Сотрудники магазина заметили вора и вызвали силовиков, а те доставили его в отдел полиции.

Ранее в Москве мужчина похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео.

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