Находящийся в розыске иностранец попался российским силовикам из-за любви к спиртному

Росгвардейцы задержали находящегося в розыске белоруса из-за любви к спиртному

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего гражданина Белоруссии, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

Иностранца поймали после кражи спиртного в магазине. Сначала он вынес из зала две бутылки горячительного, а на следующий день пришел за добавкой. Сотрудники магазина заметили вора и вызвали силовиков, а те доставили его в отдел полиции.

Ранее в Москве мужчина похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео.