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20:22, 3 июля 2025Культура

Natan заявил о примирении с женой

Певец Natan объявил, что помирился с женой Анастасией после скандала с изменами
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, сообщил о примирении со своей супругой Анастасией Швецовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам артиста, все это время пара «работала над своими отношениями» после скандала с изменами Алишера.

«Мы взвешивали все за и против. Разбор полетов еще не окончен, но решение принято в пользу семьи. Жена позволила мне исправить то, что было недопустимым. Мы вместе, я счастлив!» — написал Natan.

Рэпера уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной и певицей Татьяной Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка. Также ходили слухи о романтических отношениях Мирзохонова с певицей Ириной Дубцовой.

Ранее певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, опроверг информацию о том, что его супруга Анастасия Швецова вернулась к нему после измен.

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