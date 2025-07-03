Natan заявил о примирении с женой

Певец Natan объявил, что помирился с женой Анастасией после скандала с изменами

Певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, сообщил о примирении со своей супругой Анастасией Швецовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам артиста, все это время пара «работала над своими отношениями» после скандала с изменами Алишера.

«Мы взвешивали все за и против. Разбор полетов еще не окончен, но решение принято в пользу семьи. Жена позволила мне исправить то, что было недопустимым. Мы вместе, я счастлив!» — написал Natan.

Рэпера уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной и певицей Татьяной Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка. Также ходили слухи о романтических отношениях Мирзохонова с певицей Ириной Дубцовой.

Ранее певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, опроверг информацию о том, что его супруга Анастасия Швецова вернулась к нему после измен.