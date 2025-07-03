Названа самая подорожавшая за полугодие валюта в мире

Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии, прибавив 44,7 %

Рубль в первом полугодии сильнее всех укрепился к доллару среди всех прочих мировых валют. Самую подорожавшую валюту назвало РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок.

Стоимость рубля к доллару за первую половину 2025 года выросла на 44,7 процента, существенно оторвавшись от резуьтатов других стран: второе место занял венгерский форинт (17 процентов), третье — шведская крона (16,5 процента). В пятерке сильнейших валют также оказались чешская (15,8 процента) и исландская кроны (15 процентов).

В самом конце топа оказался аргентинский песо, он ослаб по отошению к доллару на 13,5 процента. Внизу списка также заняли места турецкая лира (минус 11,2 процента) и ливийский динар (9,1 процента).

Ранее сообщалось, что укрепление рубля способствует более быстрому замедлению инфляции, чем прогнзировал ЦБ РФ. В результате ключевая ставка может резко снизиться уже в июле — на 1-3 процентных пункта.