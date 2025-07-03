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17:51, 3 июля 2025Наука и техника

Определен неожиданный эффект алкоголя на мужчин

A&A: Алкоголь больше влияет на принятие решений у мужчин, чем у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: O. Storch / Unsplash

Алкоголь по-разному влияет на способность принимать решения у мужчин и женщин — к такому выводу пришли исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо. В эксперименте с использованием крыс ученые обнаружили, что самцы под воздействием алкоголя резко меняли предпочтения, в то время как самки сохраняли те же решения, что и в трезвом состоянии. Результаты работы опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.

В ходе исследования крысам предлагали напитки с разной концентрацией сахара и алкоголя, имитирующие популярные алкогольные коктейли. Трезвые животные предпочитали сладкие растворы. Однако после введения алкоголя самцы начинали тяготеть к более крепким смесям, даже если ранее их избегали. Это искажение в принятии решений сохранялось у некоторых особей до двух месяцев.

Удивительно, но самки, несмотря на то что потребляли больше алкоголя по весу тела, продолжали делать тот же выбор, что и в трезвом виде. По словам автора исследования, это может указывать на половые различия в уязвимости к когнитивным эффектам алкоголя.

Ученые считают, что их работа поможет глубже понять, как алкоголь искажает суждения и поведение в реальных ситуациях — от повседневных до профессиональных. Полученные данные могут лечь в основу гендерно ориентированных подходов к профилактике и лечению зависимости.

Ранее ученые выяснили, что у женщин желание употреблять алкоголь может усиливаться в определенные фазы менструального цикла. Это связано с повышением уровня эстрадиола, который влияет на импульсивность и стремление к выпивке.

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