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14:23, 3 июля 2025Силовые структуры

Полицейские задержали четверых россиян за нападение на пенсионеров в их доме

В Петербурге задержали банду, напавшую на пенсионеров в их доме
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали банду, напавшую на пенсионеров в их доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, 26 мая трое злоумышленников ворвались в дом 79-летнего мужчины, который является учредителем фирмы ритуальных услуг, и его 75-летней жены. Они связали пенсионеров, надели пакет на голову хозяину дома и потребовали ключи от сейфа. Для убедительности своих действий они разбили мужчине пальцы на ногах молотком.

Получив информацию, преступники забрали из сейфа 4,6 миллиона рублей и телефоны пострадавших, чтобы они не вызвали полицию. После этого они скрылись.

Когда злоумышленники ушли, женщине удалось освободиться и вызвать сотрудников полиции и скорую. Пострадавшего госпитализировали и после оказания необходимой помощи отпустили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали четверых участников нападения в возрасте от 34 до 48 лет.

Расследование продолжается, устанавливается местонахождение похищенных денег и причастность членов банды к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей.

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