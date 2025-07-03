Посол оценил возможность восстановления отношений России и Дании

Посол Барбин: Восстановление отношений с РФ при правительстве Дании исключено

Восстановление нормальных отношений между Данией и Россией при нынешнем правительстве королевства исключено. Такое заявление сделал посол РФ в королевстве Владимир Барбин, передает ТАСС.

«Дания ратует за нанесение военного и стратегического поражения России, выступает за ужесточение антироссийских санкций и противодействует нашим интересам на международной арене», — отметил дипломат.

По словам Барбина, Копенгаген установил атмосферу неприемлемости каких-либо экономических отношений с Москвой. Компании из Дании, которые остались на российском рынке, подвергаются массовой травле.

В королевстве также отсутствует свобода выражения мнения о конфликте на Украине. Люди, которые высказывают отличную от датского правительства точку зрения, подвергаются нападкам в СМИ и лишаются возможности преподавать в учебных заведениях, рассказал посол.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала сделать все возможное для вступления Украины в Европейский союз. Политик заверила, что королевство намерено нарастить военную поддержку Украины и разработать новые санкции против России.