Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 3 июля 2025Россия

Появилась информация о брошенном об пол мужчиной под наркотиками в Шереметьево ребенке

Губернатор Воробьев: Состояние брошенного об пол в Шереметьево ребенка стабильно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Состояние двухлетнего ребенка, брошенного об пол в Шереметьево мужчиной под наркотиками, — стабильное. Эта информация о пострадавшем появилась в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как сообщил чиновник, мальчика перевели из реанимации в обычное отделение. Он уже понимает речь и постепенно отходит от питания через зонд.

«Врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления. Благодарю медиков центра (...) Рошаля за своевременную помощь», — написал в блоге Воробьев.

Ранее сообщалось, что швырнувший мальчика об пол мужчина был под алкоголем и наркотиками. 31-летний гражданин Белоруссии месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем напал на ребенка, объяснить он так и не сумел.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Автор «Игры в кальмара» опроверг съемки американской версии сериала

    В российском городе выпал град и попал на видео

    Житель Москвы сообщил о заложенной под машину бомбе

    Москвичка заглянула под свой диван и удивилась

    Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

    Беспилотники снова атаковали Удмуртию

    Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

    Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

    В России мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости