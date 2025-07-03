Появилась информация о брошенном об пол мужчиной под наркотиками в Шереметьево ребенке

Губернатор Воробьев: Состояние брошенного об пол в Шереметьево ребенка стабильно

Состояние двухлетнего ребенка, брошенного об пол в Шереметьево мужчиной под наркотиками, — стабильное. Эта информация о пострадавшем появилась в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как сообщил чиновник, мальчика перевели из реанимации в обычное отделение. Он уже понимает речь и постепенно отходит от питания через зонд.

«Врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления. Благодарю медиков центра (...) Рошаля за своевременную помощь», — написал в блоге Воробьев.

Ранее сообщалось, что швырнувший мальчика об пол мужчина был под алкоголем и наркотиками. 31-летний гражданин Белоруссии месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем напал на ребенка, объяснить он так и не сумел.