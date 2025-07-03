Премьер Дании предупредила о последствиях отказа США от помощи Украине

Премьер Дании Фредериксен: Отказ США от помощи Украине станет серьезным ударом

Отказ США от предоставления Украине необходимой военной помощи станет серьезным ударом для Киева, НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает Reuters.

«Если США решат не предоставлять Украине то, что необходимо, это будет серьезной неудачей как для Украины, так и для Европы и НАТО», — отметила премьер.

По словам Фредериксен, украинский конфликт «никогда не относился только к Украине» и является «войной за будущее Европы».

Ранее премьер Дании заявила, что ее страна сделает все возможное для вступления Киева в ЕС.