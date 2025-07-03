Раскрыт план США по сделке Израиля и ХАМАС

Al-Ghad: План США по сделке Израиля и ХАМАС предполагает освобождение заложников

План США по сделке Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС предполагает освобождение заложников в пять этапов в течение 60-дневного периода прекращения огня. Подробности предложения раскрывает Al-Ghad со ссылкой на источники.

Предполагается, что ХАМАС освободит десять живых заложников и дополнительно передаст еще 18 тел. В первый день освободят восемь живых заложников, на седьмой день — передадут пять тел, и на тридцатый день — еще пять тел. Если предложение будет одобрено и согласовано, на пятидесятый день будут освобождены еще двое живых, а на шестидесятый день будут переданы еще восемь тел заложников.

В свою очередь, Армия обороны Израиля выведет войска из районов на севере и юге сектора Газа и предоставит данные о палестинских заключенных, арестованных в секторе Газа после 7 октября 2023 года. ХАМАС обяжется предоставить всю информацию, связанную с оставшимися заложниками, на десятый день соглашения.

По данным источников, если переговоры в период прекращения огня увенчаются успехом, это может привести к окончательному прекращению конфликта. Посредники — Египет, Катар и США — пообещали гарантировать, что за 60 дней перемирия стороны обсудят полное окончание конфликта.

Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа одного из основателей ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу.