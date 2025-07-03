Рогов: Киев скрывает уничтожение объектов ВСУ в Житомире

Украинские власти скрывают уничтожение объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Житомира в результате мощных взрывов 2 июля. Киев в попытке замолчать разрушение военных объектов обвинил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Пока что гауляйтеры [президента Украины Владимира] Зеленского замалчивают причину мощного взрыва, делая вид, что якобы ничего не понимают», — заявил Рогов.

Он отметил, что взрыв произошел на местной мебельной фабрике, которая, по его информации, была переоборудована украинской армией под военные нужды.

2 июля сообщалось, что в Житомире якобы произошел взрыв на одной из местных заправок. Позднее глава Глубочицкого района Житомирской области Сергей Сокальский сообщил, что в результате ракетного удара было уничтожено два промышленных объекта.