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19:23, 3 июля 2025Экономика

Россиянам назвали причины разной стоимости ЖКУ по регионам

Причину разницы тарифов на ЖКУ увидели в износе инфраструктуры в регионах
Мария Черкасова

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Разница роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) обусловлена износом инфраструктуры теплоснабжения в некоторых российских регионах, а также рядом других факторов. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель направления E-Commerce компании «Теплоком» Наталья Бирюкова.

В некоторых регионах системы модернизированы и энергоэффективны, в других устарели и требуют значительных затрат на обслуживание и ремонт, объяснила специалист. Старые и менее эффективные сети приводят к росту расходов на их эксплуатацию, что, в свою очередь, повышает тарифы на отопление. Поэтому в регионах с устаревшими системами потребители вынуждены платить больше за отопление, даже если потребление не увеличивается.

Также важнейшим фактором служит наличие приборов учета тепла. В регионах с активным использованием индивидуальных тепловых счетчиков плата определяется фактическим потреблением. Потребители платят исключительно за использованное тепло и значительно экономят. Однако там, где счетчики редкость или вовсе отсутствуют, расчет ведется по нормативам, которые, в свою очередь, нередко завышены.

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Климатические условия играют немаловажную роль в формировании тарифов на тепло. В северных регионах страны потребность в отоплении намного выше, а значит и тарифы растут быстрее. Стоимость ЖКУ также зависит от экономического развития региона и доходов населения. В регионах с низким уровнем доходов власти стараются удерживать тарифы на отопление на более низком уровне. В таких случаях тарифы могут быть ниже среднего по стране, объяснила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года — это новый виток грабежа россиян. По его словам, речь идет не просто о росте тарифов, а о каком-то произволе.

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