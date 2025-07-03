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09:01, 3 июля 2025Путешествия

Россиянин описал отношение к туристам в Абхазии словами «ты не гость, а ходячий кошелек»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянин побывал в Абхазии и объяснил, почему больше не хочет возвращаться в эту страну. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор пожаловался, что местные жители смотрят на туристов «голодно-выжидающим и оценивающим взглядом». «Как будто ты не гость, а ходячий кошелек, который вот-вот ошибется и заплатит лишнее», — такими словами описал он отношение к приезжим.

Путешественник также обратил внимание на плохое благоустройство, «убитые» дороги и запустение, а также на отсутствие сервиса. По его словам, туристов в Абхазии везде пытаются обмануть и развести на деньги.

Ранее россиянам раскрыли стоимость поездки в Абхазию на двоих. Неделя отдыха в этой стране в среднем обойдется в 80 тысяч рублей.

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