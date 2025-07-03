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16:50, 3 июля 2025Спорт

Россиянка Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре второго круга, которая прошла в четверг, 3 июля, россиянка победила представительницу Италии Лючию Бронцетти. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час и 32 минуты.

В четвертом круге Андрееева встретится с победительницей матча между американкой Хейли Баптист и канадкой Викторией Мбоко. Эта встреча пока не завершена.

Уимблдон-2025 завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет 73 миллиона долларов.

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