Россиянка Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре второго круга, которая прошла в четверг, 3 июля, россиянка победила представительницу Италии Лючию Бронцетти. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час и 32 минуты.

В четвертом круге Андрееева встретится с победительницей матча между американкой Хейли Баптист и канадкой Викторией Мбоко. Эта встреча пока не завершена.

Уимблдон-2025 завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет 73 миллиона долларов.