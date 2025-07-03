Россиянка спасла школьника от фотографировавшего его для порно мужчины

В Петербурге задержали мужчину, снимавшего 7-летнего мальчика для порно

Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который фотографировал семилетнего мальчика для создания порно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета (СК) России.

Мужчина был задержан благодаря бдительной женщине-прохожей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ.

У задержанного жителя изъяли устройства для хранения информации — на них материалы незаконного содержания с участием несовершеннолетнего. Он уже во всем сознался.

Ранее в Алтайском крае задержали надругавшегося над школьником педофила.