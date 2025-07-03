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20:18, 3 июля 2025Моя страна

Российские пожарные случайно спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Бурятии пожарные спасли пенсионерку в лесу, когда возвращались с вызова
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: arigus.tv

В Бурятии пожарные спасли пенсионерку, которая несколько дней блуждала по лесу. Об этом сообщает Arigus TV.

Пожарные нашли 80-летнюю женщину, случайно заметив ее из высокой кабины КАМАЗа, когда возвращались с вызова. Пенсионерка лежала в нескольких метрах от дороги, но не могла подняться из-за сильного истощения и солнечного удара.

«Машина КАМАЗ высокая, они увидели ее в лесу. С легковой машины ее не было видно», — пояснил заместитель начальника пожарной части №19 Евгений Коротов. Спасатели оказали женщине первую помощь, вызвали медиков и полицию. Как выяснилось, она ушла из дома еще в середине июня — хотела проверить, не появились ли в лесу грибы. Из-за проблем с памятью или последствий солнечного удара она не помнит ни подробностей своих скитаний, ни момента спасения. «Я нe знaю пpo cпacaтeлeй. Если они спасли кого-то — спасибо», — прокомментировала пенсионерка произошедшее.

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Один из участвовавших в спасательной операции пожарных, Артем Квашнин, работает всего два месяца. «Просто смотреть по сторонам — это уже может спасти чью-то жизнь», — отметил он.

Ранее водитель МЧС из Осетии по дороге на работу спас тонувшую пенсионерку. Женщина сорвалась с берега во время прогулки с собакой и уже начала уходить под воду, когда ее заметил спасатель.

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