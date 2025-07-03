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11:15, 3 июля 2025Бывший СССР

Связь спецоперации и обострение отношений с Азербайджаном объяснили

«Взгляд»: Идут попытки создать новые фронты против России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Обострение отношений между Москвой и Баку является стремлением Запада создать новые фронты против России. Об этом пишет «Взгляд».

Новые точки напряженности вынуждают Россию отвлекаться на них, тратить ресурсы на их стабилизацию. Кроме того, они создают нестабильность на границе, оказывая негативное влияние на внутреннее развитие страны.

«Иностранные стратеги, разочаровываясь в Украине, начали делать ставку на расшатывание других прилежащих к России — или союзнических России — регионов и стран. Нашли точки соприкосновения интересов своих и тех сил, которые сейчас выполняют их повестку», — сказано в материале.

По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, инициативы по созданию новых фронтов против России исходят прежде всего от Великобритании и Франции.

Ранее политолог из экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер также обвинил Лондон в разжигании напряженности между Россией и Азербайджаном.

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