Цыгане помылись в фонтане в центре российского города и попали на видео

Цыгане помылись в фонтане в Новосибирске, их сняли на видео

В Новосибирске цыгане помылись в городском фонтане и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, как несколько человек — взрослых и детей — купаются в фонтане. При этом женщина вытирает ребенка полотенцем.

Все это происходило на глазах у горожан, отмечает канал. На видео можно заметить проходящих на заднем плане людей. Никто из них не делает цыганам замечаний.

Ранее в Новосибирске произошел еще один такой инцидент. Тогда жители города не остались равнодушны к водным процедурам цыган. На видео женщина сделала им замечание. «Иди отсюда, я говорю», — ответила ей цыганка.