Украине предрекли окончательное прекращение помощи со стороны США

Tagesschau: Существует опасность, что помощь США Киеву окончательно прекратится

Существует опасность, что помощь США Украине окончательно прекратится. Об этом заявил эксперт из Центра стратегических и международных исследований CSIS в Вашингтоне Макс Бергманн, сообщает Tagesschau.

«Ясно одно, что администрация [президента США Дональда] Трампа не будет обращаться за какой-либо новой помощью к Конгрессу. Украина больше не является приоритетом для этого правительства», — сказал он.

По словам эксперта, Вашингтон пока не заинтересован в том, чтобы слишком сильно ввязываться в конфликт на Украине. Он отметил, что Трамп пытался начать мирные переговоры, но пока это мало что дало.

«У нас есть президент, который не хочет враждебных отношений с Россией, который не смотрит на Россию так, как это делают европейские партнеры по НАТО, но который хочет иметь хорошие отношения с Россией», — подчеркнул Бергманн, добавив, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Германия вряд ли сможет покрыть расходы на вооружение Киева.

Ранее стало известно, что Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский намерены обсудить снижение военной помощи Киеву в ходе телефонного разговора. Уточняется, что он запланирован на пятницу, 4 июля.

