Устроившего резню в больнице Иркутска россиянина доставили на допрос

Напавшего на врачей иркутской больницы доставили на допрос

Напавший на врачей больницы Иркутска россиянин доставлен в следственный отдел на допрос. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, 59-летний мужчина обвиняется по статье о покушение на жизнь двух и более лиц. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного в СИЗО на время расследования уголовного дела.

3 июля вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске. Задержанный признался, что пытался расправиться врачом. Доктор якобы «хотел лишить его права на жизнь». Нападавший сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

В ходе нападения пострадали заместитель главного врача больницы №8 Иркутска Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина.