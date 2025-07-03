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14:14, 3 июля 2025Силовые структуры

Устроившего резню в больнице Иркутска россиянина доставили на допрос

Напавшего на врачей иркутской больницы доставили на допрос
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Напавший на врачей больницы Иркутска россиянин доставлен в следственный отдел на допрос. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, 59-летний мужчина обвиняется по статье о покушение на жизнь двух и более лиц. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного в СИЗО на время расследования уголовного дела.

3 июля вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске. Задержанный признался, что пытался расправиться врачом. Доктор якобы «хотел лишить его права на жизнь». Нападавший сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

В ходе нападения пострадали заместитель главного врача больницы №8 Иркутска Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина.

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