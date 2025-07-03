В Кремле прокомментировали приостановку поставок оружия США на Украину

Песков: В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину

В России внимательно наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину и видят определенные проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину», — сказал представитель Кремля.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.