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12:23, 3 июля 2025Мир

В Кремле прокомментировали приостановку поставок оружия США на Украину

Песков: В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В России внимательно наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину и видят определенные проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину», — сказал представитель Кремля.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

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