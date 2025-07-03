В России высказались о сроках переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Россия и Украина работают над согласованием меморандумов

Переговоры России с Украиной откладываются из-за необходимости подготовительной работы по согласованию меморандумов двух сторон, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Планировали, может, на 3 июля, но к переговорам готовятся. Очевидно, российская сторона ждет от украинской готовности к обсуждению меморандумов. Думаю, здесь неготовность, прежде всего, Украины», — сказал политик.

Чепа предположил, что о дате новых переговоров может быть объявлено в ближайшее время. Он также выразил надежду на то, что, после столь длительной подготовки, диалог будет более содержательным.

«Мы знаем, что украинская сторона очень непредсказуема, так что гадать тут не стоит, но хотелось бы надеяться. Пока идут подготовительные работы по согласованию меморандумов. Оно, видимо, задерживается», — заключил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает, что сроки проведения нового раунда переговоров с Киевом согласуют в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что процесс утверждения даты новой встречи делегаций является взаимным.