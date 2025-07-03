В российском городе выставили на продажу трешку за 95 тысяч рублей

В Игриме выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 95 тысяч рублей

В городе Игрим Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выставили на торги трехкомнатную квартиру со стартовой ценой 95 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов.

Квартира располагается на последнем этаже двухэтажного деревянного дома, ее площадь составляет почти 50 квадратных метров. В жилье отсутствует необходимая мебель, но в комнатах проведен косметический ремонт: поклеены обои, имеются люстры и занавески, а в одной из спален стоит кровать.

В шаговой доступности от квартиры находятся несколько продуктовых магазинов, школа, автобусная остановка и другие объекты инфраструктуры.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу крошечную квартиру за 1,25 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести студию площадью 9,4 квадратного метра.