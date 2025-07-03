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19:17, 3 июля 2025Экономика

В российском городе выставили на продажу трешку за 95 тысяч рублей

В Игриме выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 95 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В городе Игрим Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выставили на торги трехкомнатную квартиру со стартовой ценой 95 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов.

Квартира располагается на последнем этаже двухэтажного деревянного дома, ее площадь составляет почти 50 квадратных метров. В жилье отсутствует необходимая мебель, но в комнатах проведен косметический ремонт: поклеены обои, имеются люстры и занавески, а в одной из спален стоит кровать.

В шаговой доступности от квартиры находятся несколько продуктовых магазинов, школа, автобусная остановка и другие объекты инфраструктуры.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу крошечную квартиру за 1,25 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести студию площадью 9,4 квадратного метра.

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