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12:42, 3 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе группа подростков избила девочку на камеру

МВД: В Кемерово нашли подростков, избивших 12-летнюю девочку на камеру
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кемерово полицейские установили подростков, избивших 12-летнюю девочку на камеру телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что в конце июня ее дочь поссорилась с двумя девочками. Они заставили потерпевшую извиняться за обидные слова, попытались поставить ее колени и несколько раз ударили. Все это подростки сняли на видео и выложили в интернет.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки действиям участниц конфликта будет дана правовая оценка.

Ранее в лагере «Сосновый бор» Красноярского края группа подростков изнасиловала 10-летнего мальчика бутылкой.

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