В США оценили российские «дроны-ждуны»

Forbes: Российские дроны с солнечными панелями могут долго вести наблюдение

Российские FPV-дроны с солнечными панелями, которые используют для засад в зоне СВО, позволяют вести наблюдение на протяжении длительного времени. Возможности «дронов-ждунов» оценило американское издание Forbes.

«Использование солнечной энергии для поддержания заряда батареи потенциально позволяет беспилотнику находиться в засаде и вести наблюдение в течение длительного, если не неопределенного периода времени», — пишет автор.

Отмечается, что легкая солнечная панель может выработать примерно 15-45 ватт-часов энергии в день. FPV-дрон потребляет более 100 ватт в полете, однако на земле затраты значительно снижаются. Поэтому солнечная панель может обеспечить длительную работу в режиме ожидания.

Автор подчеркнул, что использование солнечных батарей позволяет использовать дрон в качестве элемента системы видеонаблюдения.

Ранее в июле стало известно, что Вооруженные силы России начали применять FPV-дроны с солнечными панелями в зоне СВО. Аппараты могут находиться в режиме ожидания до появления цели.