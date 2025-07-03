Важность FPV-дронов в зоне СВО оценили

Офицер Тобол: FPV-дроны стали одним из основных средств поражения в зоне СВО

Российские бойцы активно применяют легкие квадрокоптеры-камикадзе с управлением от первого лица (FPV-дроны), которые превратились в одно из важнейших средств поражения, в зоне СВО. Важность беспилотников в бою оценил замкомандира 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии с позывным Тобол в беседе с KP.RU.

«Война перешла в воздушную плоскость. FPV текущий момент — это одно из основных средств огневого поражения. И это направление, которое продолжает очень быстро, интенсивно изменяться и прогрессировать. Я думаю, это только начало», — сказал офицер.

Тобол подчеркнул, что сейчас формируется новый род беспилотных войск, который требует узконаправленных специалистов. По его словам, на это необходимо обращать внимание при отборе кадров.

В июне генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне СВО в 2024 году.