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07:49, 3 июля 2025Силовые структуры

Задержание напавшего на врачей в российской больнице пациента попало на видео

МВД показало задержание пациента, напавшего на врачей в больнице в Иркутске
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание пациента, напавшего на персонал больницы в Иркутске, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД России по региону.

На кадрах мужчина в наручниках лежит лицом в пол, он отвечает на вопросы правоохранителей. Задержанный говорит, что был вооружен ножом и газовым баллончиком. Затем показано это оружие. В конце видео пациента ведут в служебное авто.

Ранее стал известен мотив напавшего на врачей.

Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. На месте работают следователи и криминалисты.

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