Задержание напавшего на врачей в российской больнице пациента попало на видео

Задержание пациента, напавшего на персонал больницы в Иркутске, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД России по региону.
На кадрах мужчина в наручниках лежит лицом в пол, он отвечает на вопросы правоохранителей. Задержанный говорит, что был вооружен ножом и газовым баллончиком. Затем показано это оружие. В конце видео пациента ведут в служебное авто.
Ранее стал известен мотив напавшего на врачей.
Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. На месте работают следователи и криминалисты.