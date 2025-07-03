Жена Джастина Бибера показала фигуру в бикини

Американская модель Хейли Бибер снялась в черном бикини для рекламы бренда Rhode

Жена канадского певца Джастина Бибер, американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы косметического бренда Rhode. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в черном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом звезда показала фигуру с рельефным прессом.

Кроме того, Бибер распустила волосы и надела солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она также выбрала круглые серьги.

В июне жена Джастина Бибера снялась без штанов в откровенной позе на фоне слухов о разводе. Модель позировала на пляже в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах.