В европейском городе спаривающиеся змеи помешали строительству

В немецком Ширгисвальде стройку заморозили из-за брачного сезона змей

В Германии брачный сезон змей стал помехой для строительства. О ситуации пишет Bild.

Инцидент произошел в городе Ширгисвальд. На территории промзоны, где началась стройка двух супермаркетов, рабочие обнаружили двух змей. Как оказалось, эти виды пресмыкающихся относятся к охраняемым, поэтому ради их спаривания работы пришлось срочно заморозить. Предположительно, стройка не возобновится раньше сентября. «Мы строго соблюдаем требования по защите животных и продолжим строительство только после повторной экологической проверки», — заявили в руководстве одной из компаний. Рептилий обнаружили специально натренированные собаки, которых обучают разыскивать редкие виды флоры и фауны.

Ранее в Новороссийске губернатор потребовал приостановить все стройки в городе из-за дефицита воды. Использовать воду для строительства жилых комплексов, пока горожане страдают от ее недостатка, местные власти посчитали неразумным.