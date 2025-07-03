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15:22, 3 июля 2025Экономика

В европейском городе спаривающиеся змеи помешали строительству

В немецком Ширгисвальде стройку заморозили из-за брачного сезона змей
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: IMAGO / A. Trepte / Globallookpress.com

В Германии брачный сезон змей стал помехой для строительства. О ситуации пишет Bild.

Инцидент произошел в городе Ширгисвальд. На территории промзоны, где началась стройка двух супермаркетов, рабочие обнаружили двух змей. Как оказалось, эти виды пресмыкающихся относятся к охраняемым, поэтому ради их спаривания работы пришлось срочно заморозить. Предположительно, стройка не возобновится раньше сентября. «Мы строго соблюдаем требования по защите животных и продолжим строительство только после повторной экологической проверки», — заявили в руководстве одной из компаний. Рептилий обнаружили специально натренированные собаки, которых обучают разыскивать редкие виды флоры и фауны.

Ранее в Новороссийске губернатор потребовал приостановить все стройки в городе из-за дефицита воды. Использовать воду для строительства жилых комплексов, пока горожане страдают от ее недостатка, местные власти посчитали неразумным.

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