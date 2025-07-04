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17:35, 4 июля 2025Из жизни

Бывший советский десантник остановил свадьбу девятилетней девочки и 39-летнего британца

В Париже бывший советский десантник сорвал свадьбу с девятилетней невестой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Charles Platiau / Reuters

В парижском Диснейленде бывший советский десантник сорвал инсценировку свадьбы между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мероприятие организовал 39-летний гражданин Великобритании Джеки Джадж, в прошлом судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заплатил за пышную церемонию около 130 тысяч евро, нанял оркестр и более ста актеров массовки, пишет The Guardian.

Роль отца невесты досталась 54-летнему латвийцу по имени Виталийс, который до распада Советского Союза служил в ВДВ. Он полагал, что выдает замуж мать девочки, и лишь за пять часов до начала церемонии узнал, что «невестой» будет девятилетний ребенок. Мужчина немедленно отказался от участия и решил остановить «свадьбу».

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Как утверждает Daily Mirror, Виталийс использовал армейские навыки, чтобы тайно проникнуть на территорию Диснейленда без билета. После этого он подошел к сцене и передал одному из сотрудников парка записку с текстом: «Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!»

Работники Диснейленда немедленно вызвали полицию. Джаджа арестовали, ему предъявлены обвинения в отмывании денег и краже личных данных.

Ранее сообщалось, что в Гане влиятельный 63-летний священник женился на 12-летней девочке. Возмущенные местные жители потребовали расторгнуть противозаконный брак. В Гане разрешается вступать в брак только с 18 лет.

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