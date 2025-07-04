Литва лишила россиянина вида на жительство за слишком частые поездки в Россию

Литва аннулировала ВНЖ россиянину за слишком частые поездки в Россию

Литва лишила гражданина России вида на жительство (ВНЖ) за то, что он часто выезжал из страны в «РФ или Белоруссию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент миграции республики.

«Департаментом принято решение лишить российского гражданина, нарушившего установленную норму поездок в Россию или Белоруссию, временного вида на жительство», — пояснили в департаменте.

Уточняется, что такое произошло впервые с тех пор, как в апреле 2025 года ввели автоматическое аннулирование ВНЖ для людей, которые посетят эти страны более одного раза за три месяца. В миграционном ведомстве добавили, что сейчас на рассмотрении находится еще около 30 случаев возможного нарушения этого ограничения.

Ранее сообщалось о литовце, который переехал в Россию, и рассказал, что тут ему спокойнее, чем было в Англии.