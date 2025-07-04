МИД Польши направил России ноту из-за повреждения посольства в Киеве

МИД Польши направил дипмиссии России ноту из-за повреждения посольства в Киеве

МИД Польши направил дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, якобы из-за которого повреждение получило посольство страны в Киеве. Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов», — сообщили в ведомстве.

В МИД Польши добавили, что это «противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, якобы здание посольства Польши в Киеве пострадало в результате российского удара. Дипломат добавил, что «Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны».