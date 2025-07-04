Axios: На праздновании Дня независимости в США исполнят произведение Чайковского

На праздновании Дня независимости США исполнят произведение русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что симфонический оркестр исполнит «Увертюру 1812 года» в пятницу, 4 июля, перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне прогремит праздничный салют. Подчеркивается, что произведение стало одним из основных элементов празднования Дня независимости в стране.

Ранее итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) заявил, что мог бы переехать в Россию.