На Украине рассказали о последствиях ударов по Киеву

ДТЭК: В результате атак на Киев разрушены две трансформаторные подстанции

Две трансформаторные подстанции были разрушены в результате ударов по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции», — указано в сообщении.

Отмечалось, что без света оставались три тысячи домовладений, электроснабжение уже восстановлено.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары российских войск по объектам Вооруженных сил Украины на территории Киевской области вызвали перегрузку систем противовоздушной обороны.