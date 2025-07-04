Названо число отправившихся из Чечни на СВО бойцов

Глава Чечни Кадыров: На СВО из региона отправились 60 344 бойца

Из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправились 60 344 бойца. Это число назвал в Telegram глава региона Рамзан Кадыров.

По словам главы региона, чуть более 22 тысяч военных из этого числа — добровольцы.

Как отметил Кадыров, на сегодняшний день в зоне СВО находятся более 13 тысяч военных. «Большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За время спецоперации Фонд закупил и передал на нужды СВО 2 515 единиц специального автотранспорта, 12 650 квадрокоптеров, 32 781 единицу средств связи», — добавил он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2025 года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников.