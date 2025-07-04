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12:49, 4 июля 2025Наука и техника

Названы особенности российской «Горгоны»

«Известия»: Гексакоптер «Горгона» позволит «разбирать» здания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский гексакоптер «Горгона» может уничтожать здания и укрепления противника. Особенности тяжелого аппарата назвали представители компании «АвиаТехноЛаб» в беседе с «Известиями».

«Горгона» может нести до 10 килограммов полезной нагрузки. «Это позволяет нести мину ТМ-62 и мощные инженерные заряды. С помощью дрона можно уничтожать блиндажи и даже "разбирать" здания: 10 килограммов — это солидно. С нашим гексакоптером бойцы даже здание с личным составом противника сносили. Конечно, подойдет аппарат и для дистанционного минирования», — сказал сотрудник компании Святослав.

Также дрон можно использовать для снабжения передовых частей. Дальность полета беспилотника с возможностью возврата — 10 километров. Этот параметр увеличивается при снижении полезной нагрузки.

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