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10:43, 4 июля 2025Ценности

Обманувшая американцев русская мошенница снялась в купальнике и с тюремным браслетом

Русская мошенница Анна Делви снялась в купальнике и с тюремным браслетом
Мария Винар

Кадр: @theannadelvey

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на десятки тысяч долларов, снялась в откровенном виде на крыше высотного здания в Нью-Йорке. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя аферистка, более известная как Анна Делви, предстала на размещенных кадрах в красном слитном купальнике, вырезы которого частично оголяли ее грудь. При этом она позировала перед фотографом с тюремным браслетом на ноге и распущенными локонами. Знаменитость сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду и бронзовые румяна.

В мае Анна Делви снялась в откровенном образе для журнала King Kong Magazine. Тогда мошенница примерила меховой наряд, который состоял из юбки и крошечного отрезка материала на груди, и легла на застеленный деньгами ковер.

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