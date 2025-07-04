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12:54, 4 июля 2025Россия

Пожар в единственной церкви на российском острове попал на видео

112: На острове Шикотан в Сахалинской области сгорела единственная церковь
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

На острове Шикотан в Сахалинской области сгорела единственная церковь. Пожар попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «112».

Речь идет о храме Даниила Московского, расположенном в селе Малокурильское. По данным канала, его построили в 2003 году на средства, предоставленные анонимным благотворителем.

Как видно на опубликованных кадрах, огонь полностью охватил строение ярким пламенем, над территорией валит густой черный дым.

Сообщается, что спасти церковь не удалось. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Как пояснил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, ветхое здание получило значительные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. Вынести из горящего здания удалось антиминс, напрестольное Евангелие и часть утвари.

Ранее в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Никто не пострадал.

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