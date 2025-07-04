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17:04, 4 июля 2025Бывший СССР

Президент Эстонии отказался подписывать закон против православной церкви

Президент Эстонии Карис отказался подписать закон против ЭПХЦ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Pool via REUTERS / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис вновь отказался подписать закон о внесении изменений в закон о церквях и приходах, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщает Postimees.

По словам политика, закон направлен не только на борьбу с иностранным влиянием, но и на установление контроля над церковным учением и религиозными обрядами. Кроме того, он подчеркнул, что для борьбы с иностранным влиянием существуют и другие инструменты, не требующие столь широкого вмешательства.

Кроме того, по словам Кариса, документ очень расплывчато формулирует понятие «угрозы», из-за чего под его действие могут попасть религиозные общины, которые «десятилетия назад оправдывали насилие». Он подчеркнул, что запрет на связи с такими организациями «не соответствует целям закона».

«Рийгикогу хоть и внес некоторые изменения в текст закона о внесении изменений в закон о церквях и приходах, но их оказалось недостаточно. Закон по-прежнему противоречит трем статьям конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания», — уточнил президент.

Ранее Рийгикогу (парламент) Эстонии большинством голосов принял поправки к закону о церквях и приходах, который может привести к фактическому запрету ЭПХЦ. Одной из ключевых правок стало исключение формулировки о запрете на руководство со стороны иностранного лица с «существенным влиянием».

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