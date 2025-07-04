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19:49, 4 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта причина перестрелки с полицейскими в Нальчике

Перестрелка с полицейскими в Нальчике началась с обычной проверки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перестрелка с полицейскими в Нальчике началась с обычной проверки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, инспекторы ДПС остановили мужчину, а тот внезапно набросился на них с ножом. Один из сотрудников получил тяжелое ранение. Проезжавший мимо патруль ППС остановился на месте происшествия и открыл огонь.

Как уточняет Telegram-канал Shot, сейчас по местам жительства двух мужчин, участвовавших в вооруженном нападении, проходят обыски. Уже установлено, что один из них — житель Нальчика, а второй приехал из ближайшего села в город.

По предварительным данным, они были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

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