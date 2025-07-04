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17:32, 4 июля 2025Забота о себе

Раскрыты шесть простых правил здорового долголетия

Хирург Григорьян посоветовал больше двигаться, чтобы прожить до 100 лет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян раскрыл шесть простых правил, следование которым существенно повышает шансы на здоровое долголетие. Его советы опубликовало издание aif.ru.

Чтобы прожить до 100 лет, Григорьян посоветовал прежде всего отказаться от курения, употребления алкоголя и других вредных привычек, а также больше двигаться и следить за здоровьем вен. По его словам, малоподвижный и сидячий образ жизни приводят к тому, что кровь застаивается в венах нижних конечностей и с трудом доходит до сердца, что может спровоцировать образование тромбов.

«Помимо офисных работников и лежебок, прежде всего настороже должны быть люди, работающие на улице в жарком климате, и те, чья работа связана с длительными перелетами. Именно нахождение в положении сидя во время полета может стать причиной тромбообразования в венах ног», — уточнил хирург.

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Еще одна рекомендация Григорьяна — научиться правильно реагировать на стресс и неприятности. В этом помогут йога, общение с животными, родными и друзьями, аутотренинги и хобби.

Кроме того, по словам врача, важно максимально оздоровить рацион, стараться не переедать и обязательно соблюдать режим приема пищи. Он объяснил, что частые перекусы становятся причиной ожирения, развития атеросклероза, особенно если человек злоупотребляет высококалорийными богатыми углеводами продуктами.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер назвал лучший напиток для продления жизни. По его мнению, в этом поможет кофе по утрам.

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